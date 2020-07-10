Yota запустила новую услугу — «Раздача Интернета на 30 дней» для безлимитного пакета Интернета на смартфоне. Стоимость услуги составит от 350 до 400 рублей в зависимости от региона, сообщает пресс-служба оператора.



Подключить новую опцию можно в мобильном приложении Yota, а также через USSD-команду *111*23#. Услуга продлевается автоматически, отключить ее можно также в мобильном приложении либо с помощью той же USSD-команды.

«Изначально раздача Интернета на безлимитном пакете была доступна на два или 24 часа. Мы оставили эти опции и дополнили их новой — раздачей на 30 дней. Подключив услугу, клиенты Yota могут использовать свои смартфоны в качестве модемов и обеспечивать безлимитный доступ в Интернет для других устройств. При этом раздача Интернета из лимитированных пакетов по-прежнему остается бесплатной», — комментирует директор по продуктовому маркетингу Yota Дмитрий Рудских.