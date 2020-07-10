Сбербанк предложил пользователям международной платформы для экспортеров и импортеров «Банк бизнес-партнеров» (Bank of Business Partners) подписку BBP Pro, сообщает пресс-служба кредитной организации.

За 199 рублей в месяц (бесплатный период — до конца месяца) подписка дает клиентам доступ к расширенным функциям: уведомлению о новых объявлениях; подписке на новые тендеры; продвижению и выделению объявлений; аналитике просмотров объявлений.

«Подписка BBP Pro поможет пользователям быстрее находить надежных партнеров по всему миру и эффективнее продвигать свои предложения, а сэкономленное время пустить на развитие бизнеса. Чтобы активировать подписку, нужно зайти на сайт Bankofpartners.com по Сбербанк Бизнес ID и выбрать раздел PRO. Базовые функции платформы предоставляются бесплатно», — говорится в релизе.

Онлайн-площадка «Банк бизнес-партнеров» для поиска партнеров по бизнесу сегодня объединяет почти 50 тыс. импортеров и экспортеров из 177 стран мира, которые разместили более 14 тыс. предложений.

«Банк бизнес-партнеров» помогает предпринимателям: