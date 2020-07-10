Московский Индустриальный Банк реализовал в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) «МИнБанк Бизнес-онлайн» новые возможности для корпоративных клиентов. Обновления уже доступны клиентам, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь клиентам — пользователям услуг торгового эквайринга и интернет-эквайринга, предоставлена возможность формировать в ДБО отчеты по расчетам, совершаемым с использованием карт покупателей, а также видеть в режиме онлайн историю произведенных операций», — говорится в релизе.

Помимо этого, для клиентов, пользующихся корпоративными банковскими картами, реализован доступ к информации о выпущенных картах. Теперь пользователи ДБО могут самостоятельно формировать выписки по счетам и просматривать информацию о совершенных операциях в разделе «Корпоративные карты» системы «МИнБанк Бизнес-онлайн».

Новые сервисы стали доступны корпоративным клиентам автоматически, без взимания дополнительной платы.