Бывшая жена богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса Маккензи стала самой обеспеченной женщиной Соединенных Штатов. Об этом сообщил в субботу журнал Forbes .

Маккензи Безос в результате развода в июле прошлого года получила 4% акций крупнейшего в мире онлайн-ретейлера. На момент официального расторжения брака они стоили порядка 38,3 млрд долларов. Однако, как указывает Forbes, стоимость акций Amazon резко возросла за время пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Таким образом к настоящему моменту состояние бывшей супруги Джеффа Безоса оценивается в 62,3 млрд долларов. По данным Forbes, она сместила с первого места в списке богатейших женщин США дочь основателя крупной торговой сети Walmart Элис Уолтон, которая, по подсчетам издания, располагает 57,3 млрд долларов.

Состояние самого Джеффа Безоса составляет к настоящему моменту 188,2 млрд долларов. Ранее на текущей неделе Forbes признал его первым человеком, состояние которого превысило 180 млрд долларов за все время ведения подобной статистики.

Amazon, продающая товары и услуги через Интернет, была основана Безосом в США в 1994 году. От продажи книг и музыкальных пластинок корпорация постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям своего сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их последующего просмотра без подключения к Интернету.