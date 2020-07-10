Банк «Хлынов» снизил ставку по ипотечным кредитам на 0,9 процентного пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Мы следуем основному тренду рынка недвижимости и снижаем ставки по нашим ипотечным предложениям. Таким образом, клиенты смогут приобрести на доступных условиях жилье на первичном и вторичном рынках, а также снизить размер ежемесячного платежа по текущей ипотеке», — отметили в банке.

Сегодня минимальная ставка составляет 7,9%.

В банке напоминают, что «Хлынов» предоставляет ипотеку в рамках государственной программы по ставке 6,1% на жилье в новостройках и строящихся домах.