Вооруженный мужчина совершил разбойное нападение на отделение банка на проспекте Ветеранов в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, инцидент произошел около 16:40 мск. В банк, расположенный в одном из домов на проспекте Ветеранов, забежал мужчина в медицинской маске. Он один раз выстрелил из предмета, похожего на пистолет, после чего, угрожая сотруднику банка, похитил около 4 млн рублей. Грабителю удалось скрыться.

«Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в пресс-службе.