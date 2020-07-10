Американский предприниматель Илон Маск в пятницу занял седьмую строчку в рейтинге миллиардеров, составленном агентством Bloomberg, обогнав главу инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

По данным агентства, в пятницу состояние Маска выросло на 6,1 млрд долларов в связи с ростом акций его компании Tesla на 11%. Теперь его состояние оценивается в 70,5 млрд долларов. По данным рейтинга, состояние Баффета, расположившегося на десятой строчке рейтинга, в пятницу составило 69,2 млрд долларов.

Главе Tesla также удалось обогнать основателя корпорации Google Сергея Брина, занявшего восьмое место в рейтинге с 70,4 млрд долларов, и владельца индийского холдинга Reliance Industries Мукеша Амбани, который расположился на девятой позиции с 70,2 млрд долларов.

По данным агентства, в тройке лидеров находятся глава американской корпорации Amazon Джефф Безос (189 млрд долларов), один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс (116 млрд долларов) и глава Facebook Марк Цукерберг (93 млрд долларов).