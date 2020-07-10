Акибанк вошел в программу стимулирования кредитования субъектов МСП, говорится в релизе кредитной организации.



«АО «Корпорация «МСП» включила ПАО «Акибанк» в перечень уполномоченных банков для участия в программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Программа является государственным механизмом финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и реализуется Корпорацией МСП в рамках взаимодействия с Банком России», — отмечается в сообщении.



Общая сумма поручительств, которые могут быть предоставлены Акибанку по данной программе, составляет 402,712 млн рублей.