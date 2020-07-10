ВТБ внедрил робота для обработки и проверки данных по заявкам предприятий малого и среднего бизнеса на получение льготных кредитов под 2% годовых в рамках программы господдержки занятости. Об этом сообщили в банке, уточнив, что робот позволил сократить время обработки заявок почти в пять раз.

Выдача льготных кредитов на цели восстановления бизнеса является одной из мер правительства РФ по поддержке предприятий пострадавших отраслей в период пандемии. Процесс выдачи кредита в том числе предполагает проверку данных клиента в реестре Федеральной налоговой службы. Такая проверка осуществляется с использованием блокчейн-платформы ФНС, к которой ВТБ, как подчеркивается в его сообщении, присоединился одним из первых.

«Роботы забирают заявку на получение кредита из внутренней системы банка, вводят ее в сервис Федеральной налоговой службы для проверки данных клиента о наличии заявок на кредит в других банках, численности организации и др. После этого робот возвращает информацию из ФНС во внутреннюю систему банка для принятия решения по кредиту. Вся эта работа занимает всего 40 секунд», — рассказали в кредитной организации.

«В рамках стратегии цифровой трансформации ВТБ роботизирует рутинные операции, которые выполняются сотрудниками департамента операционной поддержки бизнеса. Внедрение данного робота в рекордно короткий срок — за три недели — позволило существенно сократить время обработки заявок на кредиты в рамках господдержки, снизить операционные риски и снять рутинную нагрузку по проверке данных клиентов в ФНС почти с 3 тысяч сотрудников банка. Робот обрабатывает от 500 до 1 500 заявок в день», — комментирует заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик.



По словам другого зампреда ВТБ — Дениса Бортникова, из государственных мер поддержки программа кредитования под 2% годовых на восстановление деятельности сейчас самая востребованная. На сегодняшний день ВТБ одобрил 12,7 тыс. заявок малого и среднего бизнеса более чем на 66 млрд рублей, уже подписано 9,8 тыс. соглашений на 48 млрд.

