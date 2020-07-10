Некоторое ускорение инфляции вследствие влияния посткарантинного роста потребительского спроса и ослабления рубля может привести к остановке в цикле снижения ключевой ставки Банка России, считают в рейтинговом агентстве «Национальные кредитные рейтинги».

«Согласно данным Росстата, на 6 июля 2020 года индекс потребительских цен по сравнению с началом года составил 102,9% против 102,7%, зафиксированных за аналогичный период 2019 года. Текущее ускорение инфляции отражает как повышение коммунальных платежей с 1 июля, так и весеннюю девальвацию рубля. Однако, по оценкам НКР, в дальнейшем будет заметнее влияние посткарантинных проинфляционных факторов», — отмечается в аналитическом комментарии.

В частности, как ожидают в НКР, потребительский спрос, хотя еще далекий от уровня марта, продолжит постепенно восстанавливаться во второй половине года, что само по себе может способствовать ускорению роста цен. Кроме того, инфляция может усилиться в случае дальнейшего ослабления рубля, которому будет способствовать сокращение положительного сальдо платежного баланса РФ. Основной причиной такого сокращения профицита может стать уменьшение поступлений от экспорта углеводородов на фоне восстановления спроса на импорт как со стороны населения, так и со стороны промышленности.

По мнению аналитиков, воздействие указанных факторов приведет к тому, что инфляция в 2020-м окажется в диапазоне 3,4—3,6% против 3% в 2019 году и сократит отрыв от целевого показателя Банка России, зафиксированного на уровне 4%.

«Таким образом, ключевая ставка ЦБ, которая составляет сейчас 4,5% , приблизится к ожидаемой инфляции, что, по сути, означает проведение стимулирующей денежной политики. По оценкам НКР, при инфляции около 3,5% нейтральная ставка находится в диапазоне 5—5,5%. Следует отметить, что нынешняя разница между уровнем ожидаемой инфляции и ключевой ставкой является минимальной за последние несколько лет, в течение которых инфляция оставалась сравнительно низкой», — пишут в НКР.



По прогнозам агентства, с учетом динамики инфляции Банк России на очередном заседании совета директоров 24 июля может снизить ставку на символические 0,25 процентного пункта или отказаться от дальнейшего снижения и сохранить ставку на текущем уровне до конца года. Более решительные действия по смягчению кредитно-денежной политики возможны в случае, если ключевые экономические показатели, такие как динамика ВВП, промышленного производства, безработицы, окажутся существенно хуже текущих ожиданий Банка России, делают оговорку аналитики.