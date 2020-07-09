Курская областная Дума внесла в Госдуму проект поправок в закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», предусматривающий изменение принципа расчета величины прожиточного минимума пенсионера в каждом субъекте РФ в целях установления социальной доплаты к пенсии. Документ опубликован на сайте нижней палаты российского парламента.

Федеральная социальная доплата производится неработающим гражданам, получающим пенсию ниже величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ. Предлагается с 1 января 2021 года прописать в законе, что «величина прожиточного минимума пенсионера в каждом субъекте Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии… устанавливается на соответствующий финансовый год законом субъекта РФ в размере среднегодовой величины прожиточного минимума на душу населения, сложившейся в субъекте РФ за предыдущий год».

Как напоминают авторы инициативы в пояснительной записке, по общему правилу при расчете величины прожиточного минимума пенсионера на очередной финансовый год за основу берутся величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ за I и II кварталы текущего года, величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России за I и II кварталы текущего года, величина прожиточного минимума пенсионера в целом по стране на очередной финансовый год, соответствующая базовому варианту проекта прогноза социально-экономического развития России на среднесрочный период.

Региональные депутаты отмечают, что «ежегодно величина прожиточного минимума пенсионера на порядок ниже размера среднегодовой величины прожиточного минимума на душу населения, используемого при определении уровня бедности населения».

«Определение ежеквартальных величин прожиточного минимума пенсионера производится на основании потребительских корзин, которые включают минимальный набор продуктов питания, утвержденных в субъектах Российской Федерации и по России в целом, непродовольственных товаров и услуг… Анализ величины прожиточного минимума пенсионера, устанавливаемый в субъектах Российской Федерации за последние три года, позволяет говорить о том, что в 12 субъектах РФ величина показателя не изменялась с 2018 по 2020 год, в 16 субъектах РФ — не изменялась с 2019 по 2020 год, в 12 субъектах РФ рост в 2020 году по сравнению с 2019 годом составил менее 250 рублей. Таким образом, в 47% субъектов РФ у неработающих граждан, получающих пенсию ниже соответствующей величины прожиточного минимума пенсионера, пенсия либо не повышалась в течение последних трех лет, либо увеличилась незначительно на фоне повсеместного роста цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

«Если учитывать, что население с доходами ниже величины прожиточного минимума соответствующего субъекта РФ формирует бедный слой населения, то неработающие граждане, которым назначена пенсия и федеральная социальная доплата к ней, относятся к категории «бедного населения» без возможности, в силу объективных причин (пожилой возраст, наличие инвалидности, хронических заболеваний и др. не позволяют реализовывать трудовую деятельность, способную приносить дополнительный доход), самостоятельно преодолеть порог бедности», — констатируют региональные законодатели.

Проект поправок подготовлен в том числе в целях вывода вышеуказанных граждан из категории «бедного населения». «Считаем, что установление данного положения в законе позволит повысить качество и уровень жизни нуждающихся в социальной защите граждан», — заключают курские депутаты.

По их предварительным подсчетам, в случае принятия предлагаемых ими поправок в среднем на субъект РФ в 2021 году потребуется дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере около 2 млрд рублей.