Запуск платежного сервиса SberPay является стратегическим шагом Сбербанка в построении собственной экосистемы, который позволит кредитной организации сэкономить на внешних комиссиях за токенизированные операции (платежи при помощи смартфона). При этом сам сервис имеет все шансы на успех, считает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, чье мнение приводит ТАСС.

«Затея эта предельно понятная. Она состоит в том, что стратегически Сбербанк строит свою замкнутую экосистему. А тактически — понятно, что платежи в этой системе будут лишены каких-то внешних комиссий. В этой конструкции платеж для Сбербанка будет бесплатным. Я думаю, что за счет этих копеечек, которые он сэкономит на платеже, будет довольно большая сумма», — сказал эксперт.

Достов отметил, что на рынке токенизированных платежей существует сильная конкуренция, поскольку здесь присутствуют такие крупные игроки, как Apple Pay и Samsung Pay. Тем не менее, по мнению эксперта, для популяризации сервиса Сбербанк может предложить своим клиентам какие-либо бонусы, например в виде дополнительных баллов «Спасибо». «Это хорошо просчитанный шаг и идея со всеми шансами на успех», — добавил он.

Также эксперт обозначил возможные препятствия на пути развития платежного сервиса. «Основное препятствие тут технологическое. На Android это будет работать, а Apple пока никого в свой платежный функционал не пускает. Если у вас iPhone, то никаким SberPay вы пока платить не можете», — отметил он.



Сбербанк накануне сообщил о запуске новой системы платежных сервисов SberPay , которая позволяет оплачивать покупки онлайн и офлайн (в торговых точках, оснащенных POS-терминалами Сбербанка, принимающими бесконтактную оплату). Оплату можно проводить через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». На первом этапе для офлайн-оплаты доступны карты Visa.