Промсвязьбанк увеличил максимальный размер кредита в рамках госпрограммы «Военная ипотека — 2020» до 3,79 млн рублей для всех регионов приобретения недвижимости, сообщают в ПСБ в пятницу.

В рамках программы военнослужащие могут приобрести жилье в новостройках по ставке 5,85% годовых с минимальным первоначальным взносом в 15%. Программа действует до 1 ноября 2020 года.



«Только за первый месяц действия программы в банке объем поступивших заявок превысил 500 миллионов рублей… Увеличение максимальной суммы кредита для регионов позволит еще большему количеству клиентов приобрести жилье большей площади или более высокого класса», — комментирует руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

