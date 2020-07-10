Лизинговый рынок в России может сократиться на 30—50% по итогам года на фоне кризиса и остановки ряда производств в I и II кварталах из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в обзоре Национального рейтингового агентства, который есть в распоряжении РИА Новости.

Аналитики прогнозируют снижение доли лизинга в ВВП по итогам 2020 года по аналогии с кризисными 2008—2009 и 2014—2015 годами, когда при уменьшении этого макропоказателя на 7,8% и 2% соответственно доля лизинга в нем снижалась до 0,5—1%. «По прогнозам НРА, снижение ВВП в 2020 году может составить 4—6%; таким образом, на фоне сокращения инвестиций в основной капитал можно ожидать сжатия рынка лизинга на 30—50%», — указывается в материалах.

НРА ожидает просрочек выплат по заключенным договорам лизинга из-за сокращения денежных потоков лизингополучателей. Это даст импульс росту проблемной лизинговой задолженности и ухудшит качество лизинговых портфелей, говорится в обзоре.

Как полагают аналитики, на фоне умеренного укрепления рубля в 2019 году многие лизинговые компании могли прибегнуть к валютному банковскому фондированию, а это на фоне ослабления национальной валюты в текущем году повлечет за собой рост финансовых расходов на обслуживание валютного долга.

«Существует также риск сокращения процентной маржи в случае повышения учетной ставки и роста плавающих процентных ставок по уже полученным кредитам при фиксированной стоимости уже заключенных договоров лизинга», — говорится в обзоре.



В НРА считают, что меры государственной поддержки должны иметь позитивные последствия для обеспечения относительной стабильности в промышленных сегментах, однако эффект непосредственно для рынка лизинга, если и будет, окажется незначительным. «Лизингополучатели, входящие в перечень наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей, с высокой долей вероятности не будут заключать новые договоры лизинга, но скорее частично направлять получаемые субсидии и/или получаемое льготное финансирование на выполнение обязательств по уже существующим договорам», — полагают аналитики.