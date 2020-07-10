Минфин РФ подготовил поправки в налоговое законодательство для проведения «налогового маневра» в IT-отрасли. Об этом говорится в сообщении министерства.

«Минфин России подготовил поправки в налоговое законодательство о проведении «налогового маневра» в IT-отрасли. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин для поддержки сферы цифровых технологий. Проектом предусматривается снижение уже действующего льготного тарифа страховых взносов для IT-компаний в размере 14% до 7,6%, причем на бессрочный период. Также для этой категории налогоплательщиков ставка налога на прибыль устанавливается в размере 3%, что в несколько раз ниже действующей ставки в 20%», — говорится в сообщении.