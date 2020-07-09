Московская биржа после принятия депутатами законопроекта о маркетплейсе может запустить собственную площадку уже осенью, но интерес к проекту может существенно снизить отсрочка биометрической идентификации клиентов, а также необходимость уплаты комиссионных бирже на фоне снижения ставок по депозитам. Об этом пишет «Коммерсант» .

Как пояснили в ЦБ, вопрос применения биометрии будет решен в рамках законопроекта о расширении возможностей единой биометрической системы (ЕБС), который готовится к рассмотрению во втором чтении. На старте будет использован механизм личного однократного контакта клиента с представителем финансовой платформы. Дальнейшие операции и сделки будут бесшовными со всеми подключенными банками, повторная процедура оформления в каждый банк по отдельности не потребуется, отметили в Центробанке.

Маркетплейс на базе Московской биржи может быть запущен уже в октябре в 23 регионах с первым продуктом — банковскими вкладами . Далее планируется добавить в линейку облигации и паи ПИФов , страховые и кредитные предложения и расширять географию, сообщил управляющий директор по развитию электронных платформ биржи Игорь Алутин. Но если клиент будет заинтересован в сложных инструментах, возможности торговать с плечом, а также высоком уровне клиентского сервиса — маркетплейс не для него, уточняет президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

Отсутствие биометрии усложнит ситуацию. Как сообщил Алутин, для заключения договоров с банками предусматривается вариант идентификации с личным присутствием клиента. Биржа планирует проводить ее с участием выездного представителя оператора платформы, как это уже происходит при доставке кредитных карт, и в офисах банков-партнеров в разных регионах РФ. Также для участников проекта будет остро стоять и вопрос оплаты услуг, особенно на фоне снижения ставок по депозитам. Как уточнил Алутин, услуги маркетплейса бесплатны для клиентов — физических лиц, финансовые организации будут платить комиссию за успешно совершенные сделки.