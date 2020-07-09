Правительство пообещало IT-компаниям сохранить нулевой НДС при использовании программных продуктов, которые включены в реестр российского программного обеспечения (ПО), на основании лицензионных договоров, а также по облачной модели в режиме SaaS (Software as a Service, ПО как услуга), пишет «Коммерсант» . Принципы наполнения реестра, основная цель которого сейчас — преференции при госзакупках, при этом планируется обновить. Потенциальная отмена льготы могла нивелировать ценность налогового маневра для бизнеса, по мнению ряда отечественных разработчиков, а также привела бы к подорожанию софта на сумму НДС для конечных потребителей.

Председатель совета директоров российского разработчика и интегратора инженерного ПО «Аскон» Александр Голиков отмечает, что одно из условий включения в реестр, необходимых теперь для сохранения льготы, — поставки ПО на всей территории РФ и всем юридическим лицам, в том числе находящимся под санкциями. По его словам, Минкомсвязь сейчас работает над корректировкой нормативной базы наполнения и ведения реестра.

В Минкомсвязи подтвердили, что нормативная база реестра будет скорректирована, изменения нацелены на «сокращение сроков рассмотрения заявок и переведение процесса подачи заявок и их экспертизы в электронную форму».

По словам экспертов, освобождение от НДС для российских разработчиков позволит отрасли развиваться быстрее, несмотря на кризис. Меры налогового маневра позволят высвободить дополнительные средства, которые будут инвестированы в развитие и снижение последствий кризиса, но господдержка сама по себе не может оказать кардинальное влияние на бизнес и обеспечить взрывной рост, если у компании нет доходов и заказчиков. Поэтому нужно воспринимать ее как дополнительную помощь и в первую очередь надеяться на себя, считают эксперты.