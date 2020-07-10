Инвестторгбанк уменьшил депозитные ставки.

Доходность вклада «ИТБ. Пополняемый» (на 181, 540, 900 дней) составит 5,15—5,4% (ранее — 5,45—5,7%), а депозита «ИТБ. Управляемый» (на 540 дней) — 4,9% годовых (вместо 5,2%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«ИТБ. Постоянный доход» (на 370, 720, 1 110 дней) оформляется под 5,4—5,65% годовых (прежде — под 5,7—5,95%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Минимальная сумма вклад

«ИТБ. Пенсионный» (от 25 тыс. рублей на 367 дней) открывается под 4,4% годовых (вместо 4,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Все депозиты, кроме продукта «ИТБ. Постоянный доход», можно пополнять.

При открытии вклада онлайн, а также для отдельной категории клиентов процентные ставки будут повышены.