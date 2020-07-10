При этом аналитики ожидают роста доли ссуд так называемых второй и третьей стадии и более слабой прибыльности банков.
Большинство российских банков смогут компенсировать возрастающие на фоне «коронавирусного» кризиса расходы на резервы под обесценение кредитов за счет прибыли без существенного давления на их капитал. Об этом говорится в тематическом обзоре Fitch Ratings по банковским рейтингам в странах с развивающейся экономикой.
В рейтинговом агентстве указывают, что кредитные профили российских банков улучшились в 2019 году и большинство банков подошли к началу кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением нефтяных цен, с достаточными запасами капитала, комфортной ситуацией по ликвидности и без значительного объема проблемных активов, под которые не созданы резервы.
Показатели качества активов были стабильными в 2019 году, но аналитики ожидают роста доли ссуд так называемых второй и третьей стадий в этом году и более слабой прибыльности.
Как ранее разъясняло агентство, в соответствии со стандартом МСФО 9, вступившим в силу с 1 января 2018 года, кредиты могут быть отнесены к «первой стадии» (необесцененные, без существенного увеличения кредитного риска), «второй стадии» (необесцененные, но с существенным увеличением кредитного риска) и «третьей стадии» (обесцененные).
В Fitch напоминают, что на 2020 год для России прогнозируется сокращение ВВП на 5,8%.
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