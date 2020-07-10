Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализировала тарифную политику российских мобильных операторов и выявила, что средний рост стоимости услуг связи на территории России в 2020 году составил около 4%, говорится в сообщении ведомства.

Средний рост стоимости услуг связи на территории Российской Федерации, имевший место в январе 2020 года, составил около 3,5%, сообщает ФАС. Рост дохода от повышения абонентских тарифов составил, в зависимости от оператора, от 1% до 2,2% выручки, уточняет ведомство.

По результатам анализа данных крупнейших операторов было установлено, что во время действия ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса рост нагрузки на сети связи в зависимости от оператора связи составил в среднем до 20%. Такой рост связан с возросшим объемом пользования услугами связи в рамках действующих тарифных планов в связи с переводом большей части населения на удаленный формат работы.

В ходе мониторинга не было выявлено признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны операторов связи, за исключением ООО «Т2 Мобайл». ФАС установила, что с мая оператор повысил стоимость оказания услуг связи с 20 до 100 рублей (от 7% до 14%) к стоимости пакетных тарифных планов, а также на линейных тарифных планах, что в среднем составляет 10%.

«Таким образом, учитывая рост тарифов в январе 2020 года и повышение тарифов ООО «Т2 Мобайл» в мае 2020 года, долю ООО «Т2 Мобайл» на рынке услуг мобильной связи, средний рост стоимости услуг связи на территории Российской Федерации в 2020 году составил около 4%», — отмечается в сообщении ФАС.