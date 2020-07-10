Европейские рынки акций вчера большую часть торгового дня двигались в боковом тренде и ближе к концу торговой сессии начали снижаться после того как статистика по Covid-19 показала рекордно высокий рост инфицированных в США. Ралли на рынках материкового Китая оказывало поддержку акциям компаний циклических отраслей с EM. Российские биржевые индикаторы по итогам дня снизились – индекс РТС опустился на 0,9% до 1 234, а индекс Московской биржи потерял 1,2% до 2 782 пунктов. Спросом вновь пользовались акции производителей золота и компании металлургического сектора. Курс рубля укрепился на 0,3% до 70,91 руб./долл., следуя динамике валют других стран на фоне слабого доллара. Цены на золото сохранялись сильными – на уровне $1 809 / унцию. Цены на нефть в ходе вечерних торгов снижались, Brent ослабла на 2,2% до 42,36 долл./барр. на фоне опасений по поводу перспектив спроса. Европейские рынки акций по мере продвижения торгового дня также шли вниз, и по итогам дня индекс StoxxEuro600 опустился на 0,8%; рынки Великобритании и Италии находились под давлением.

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет снижаться, так как инвесторы опять уходят от риска: Мы ожидаем, что сегодня боковой тренд на российском рынке акций продолжится на фоне рекордного роста числа инфицированных Covid-19 и перспектив дальнейшего введения карантинных мер, сдерживающих восстановление экономики. Хотя количество заявок по безработице за прошлую неделю (завершившуюся 4 июля) немного снизилось (на 99 тыс. до 1,31 млн), инвесторов тревожат данные по рекордному количеству чеков по безработице (32,9 млн человек), выданных в третью неделю июня. Восьмидневное ралли на рынкахакций материкового Китая приостановилось – государственные фонды начали распродажи после сообщений о том, что власти хотят сбавить темпы роста рынков. Акции компаний циклических отраслей сегодня, вероятно, будут находиться под давлением, особенно бумаги производителей металлов; мы ожидаем спрос на компании TMT-сектора после того как вчера индекс Nasdaq закрылся на рекордно высокой отметке – бумаги компаний технологического сектора рынок воспринимает как защитный актив на фоне введения карантинных мер. Следующим катализатором для рынков станет сезон финансовой отчетности за 2К20, который стартует уже на следующей неделе.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Международное рейтинговое агентство MSCI ESG Research сохранило рейтинг инвестиционного качества Норникеля Международное агентство MSCI ESG Research обновило рейтинг экологической, социальной и корпоративной ответственности (ESG) Норникеля после недавней аварии. В результате пересмотра общий балл компании понижен с 3,5 до 2 из 10 возможных(максимальный балл, равный 10, считается высоким).Тем не менее,агентство подтвердило рейтинг на уровне “B”. Таким образом, Норникель (MNOD.LI, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $35,3/ГДР) все еще имеет инвестиционный статус для большинства фондов, которые специализируются на компаниях, внедряющих принципы ESG, и отслеживают изменения в MSCI ESG Index.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)