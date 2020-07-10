Российские компании пока не готовы к полному переходу на отечественное программное обеспечение, так как не по всем классам есть альтернативы иностранному софту, сообщил председатель совета директоров «СерчИнформ» Лев Матвеев.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своей презентации на панельной дискуссии с участием представителей IT-отрасли указал, что госорганы и госкомпании до 2021 года должны согласовать планы замещения используемого иностранного ПО на отечественное.

«Я считаю, что мы не готовы, потому что есть сектора рынка, на которых и так главенствует российский софт, например, рынок информационной безопасности, он просто более качественный. А целиком перейти, я в это не очень верю... Наверное, логика есть в том, что при возможности, если есть отечественные альтернативы, то да, но далеко не по всем классам они есть», — рассказал Матвеев.

Эксперт привел в пример проектные институты, которые не смогут в полной мере функционировать, если специалисты вместо «AutoCAD» и «Pro/Engineer» будут работать на отечественных программах. Также, по мнению эксперта, целиком отойти от использования Windows российским компаниям до 2021 года не удастся. Матвеев подчеркнул, что ни до 2021 года, ни дальше Россия в полной мере перейти на отечественный софт не сможет, так как «так быстро не разрабатываются основополагающие вещи».

«Существующий реестр российского ПО недостаточен для полного перехода. Ситуация, возможно, поменяется через пять — десять лет, но так быстро все не произойдет», — заключил Матвеев.