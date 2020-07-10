Банк России сохраняет прогноз структурного профицита ликвидности банковского сектора на конец 2020 года на уровне 2,2—2,8 трлн рублей, следует из материалов ЦБ.

«Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года сохранен на уровне 2,2—2,8 трлн рублей. За июнь величина структурного профицита ликвидности снизилась на 0,4 трлн рублей, до 1,2 трлн», — указывает регулятор.

По данным Банка России, сокращение профицита ликвидности на начало июля в том числе было вызвано ожиданиями банков снижения ключевой ставки на июньском заседании совета директоров ЦБ.

«Как следствие, кредитные организации откладывали выполнение усреднения обязательных резервов на вторую половину периода усреднения и к началу июля увеличили остатки средств на корсчетах в Банке России, одновременно снизив объем депозитов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца», — поясняет ЦБ.