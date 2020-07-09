Часто мошенники пытаются выяснить или уточнить личные данные поэтапно и звонят несколько раз с разными вопросами об имени, адресе или месте прописки.
Мошенники стали интересоваться бонусными счетами банковских клиентов, на которые они получают кешбэк за покупки по программе лояльности, пишет РБК. Новый способ кражи накопленных баллов и миль обнаружили специалисты ВТБ, рассказал руководитель программы лояльности «Мультибонус» ВТБ Роман Синенко. По его словам, банк фиксирует попытки злоумышленников зайти в личный кабинет клиента и вывести с бонусного счета накопленные бонусы или мили, покупая товары и услуги из каталога программы, подобные попытки пресекаются банком. Часто мошенники пытаются выяснить или уточнить личные данные поэтапно и звонят несколько раз с разными вопросами об имени, адресе или месте прописки, добавляет Синенко.
Представитель Почта Банка сообщил, что мошенники действительно становятся все более изобретательными и покушаются не только на деньги на счетах клиентов, но и на баллы. Конвертировать бонусы в рубли можно только на банковский счет клиента. Тинькофф Банку известны случаи, когда злоумышленники используют программы лояльности как приманку в различных сценариях с социальной инженерией: например, предлагают клиенту сделать небольшую доплату, чтобы получить бонусы, или просят сообщить данные карты, куда якобы потом переведут бонусы, после чего списывают с этой карты деньги.
Раньше злоумышленники проявляли интерес к программам лояльности интернет-магазинов, авиакомпаний, в банковских программах лояльности такой тип мошенничества пока не встречался, сообщили в «Лаборатории Касперского» и подтвердили в Group-IB. Причиной всплеска интереса злоумышленников к банковским программам лояльности может быть появление новых, более выгодных вариантов монетизации бонусов.
Как правило, мобильные и веб-приложения программ лояльности защищены намного хуже, чем онлайн-банкинг, даже в банковских приложениях встречаются уязвимости, пояснили в Positive Technologies. Там добавили, что зачастую доступы к личным кабинетам получают с помощью вредоносного ПО на компьютерах пользователей или с помощью утечек (массово проверяют утекшие логины и пароли в различных системах), используя примитивную уязвимость перебора паролей в таких сервисах.
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