Новый сервис позволяет клиенту после оформления ипотечного кредита получить усиленную квалифицированную электронно-цифровую подпись и с ее помощью подписать необходимые документы через специальное приложение на смартфоне участника сделки. Подписанные документы клиента на регистрацию сделки с недвижимостью направляются банком в режиме онлайн в Росреестр.

Собственная технология электронной регистрации сделок разработана экосистемой «Метр квадратный» – открытой платформой в сфере недвижимости. Ее партнерами являются крупнейшие участники рынка ипотечного кредитования.

«В мае текущего года мы запустили сервис дистанционной ипотеки. Логично, что следующим шагом стал запуск электронной регистрации жилищных сделок. Новая процедура избавит наших клиентов от необходимости личного посещения Росреестра или МФЦ, – отметила заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина. – Мы благодарим наших коллег и партнеров по группе ВТБ – экосистему недвижимости "Метр квадратный" – за предоставление уникальной инфраструктуры и оперативную реализацию этого актуального проекта».

Полную информацию об услуге электронной регистрации сделок с недвижимостью можно получить в любом отделении банка «Возрождение» или по телефону 8-800-755-00-05 (звонок по России бесплатный).