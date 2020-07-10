Москва заняла первое место и сохранила свое лидерство в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России , который ежегодно готовит Агентство стратегических инициатив совместно с деловыми объединениями. На втором месте оказался Татарстан, который также удержался на своих позициях. Третью строчку рейтинга заняла Тульская область, год назад занимавшая шестое место. Об этом, как сообщается на сайте организации, рассказала накануне президенту России Владимиру Путину глава АСИ Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета агентства.

В первую десятку рейтинга вернулся Краснодарский край, вошли Башкирия и Ярославская область. Во второй десятке в 2020 году — пять новых регионов. Нижегородская область поднялась с 57-го на 18-е место.

Топ-20 регионов национального инвестиционного рейтинга — 2020

Регион Место в 2020 Место в 2019 Динамика Москва 1 1 — Республика Татарстан 2 2 — Тульская область 3 6 +3 Санкт-Петербург 4 5 +1 Московская область 5 7 +2 Краснодарский край 6 13 +7 Белгородская область 7 8 +1 Калужская область 8 4 -4 Республика Башкортостан 9 16 +7 Ярославская область 10 18 +8 Новгородская область 11 14 +3 Тюменская область 12 3 -9 Ленинградская область 13 9 -4 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 14 17 +3 Воронежская область 15 15 — Смоленская область 16 20 +4 Ульяновская область 17 10 -7 Нижегородская область 18 — — Новосибирская область 19 19 — Республика Саха (Якутия) 20 — —

По словам Чупшевой, регионы Дальневосточного федерального округа продемонстрировали позитивную динамику в национальном рейтинге. Якутия вошла в первую двадцатку, Амурская область, Камчатский край и Сахалинская область — в топ-30, а Бурятия и Приморский край вплотную приблизились к этому показателю. Также серьезную работу провела команда Забайкальского края: регион сумел с одной из последних позиций в рейтинге переместиться в середину. В АСИ напоминают, что Путин поставил регионам Дальнего Востока задачу до 2020 года достичь показателей не ниже уровня топ-30.

Рейтинг оценивает усилия региональных управленческих команд по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и рассчитывается на основе опросов предпринимательского сообщества, поясняют в АСИ. Рейтинг включает такие направления оценки, как скорость и легкость административных процедур вроде получения разрешения на строительство и регистрации права собственности, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работа институтов для бизнеса и поддержка малого бизнеса.

«В этом году половина регионов улучшили свой интегральный индекс по сравнению с прошлым годом, 31 из них демонстрируют устойчивый рост второй год подряд», — отметила Чупшева.

Она также подчеркнула, что уже несколько лет подряд аналитики выявляют значимую зависимость между позицией региона в рейтинге и объемом инвестиций в регионе на душу населения. «Это говорит о том, что рейтинг является достаточно объективным инструментом мониторинга и управления инвестиционным климатом в стране», — сказала глава АСИ.

Основной прирост пришелся на такие направления оценки, как регуляторная среда и институты для бизнеса. При этом, по мнению предпринимателей, по-прежнему острой проблемой остаются вопросы контрольно-надзорной деятельности и административного давления на бизнес. Это выражается, в частности, в росте количества запрошенных дополнительных документов у предприятия на 21% и количества контрольно-надзорных мероприятий, а также в увеличении доли компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти или естественных монополий, до 31,85%.



«Всегда есть куда расти. Признаюсь, мы думали, что лидеры рейтинга исчерпали свой потенциал роста, но оказалось, что даже им есть что улучшать в своей работе. И пример Москвы, не просто сохранившей свое первенство, но и заметно прибавившей по ряду показателей, — тому подтверждение», — заключила генеральный директор АСИ.