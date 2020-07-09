После резкого обвала цен на нефть в начале 2020 года инвестиции в нефтегазовую отрасль могут иссякнуть, а стоимость сырья вырастет до 100 долларов за баррель, к 2025 году цены могут достичь показателя 150 долларов за баррель. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что в апреле американская нефтяная компания ExxonMobil уже объявила о планах сократить расходы на 30% и эксплуатационные затраты на 15%.

По словам аналитика JPMorgan Кристиана Малека, снижение вложений со стороны компаний окажет длительное влияние на возможности нефтедобычи. Это приведет к ее сокращению, и к 2030 году потребуется порядка 625 млрд долларов для балансирования спроса и предложения, что может привести к скачку цен на нефть. Аналитики полагают, что такой прогноз слишком оптимистичен и в мире уже началась эра дешевой нефти.

Однако опрошенные «Известиями» эксперты не увидели предпосылок для подорожания сырья. Они полагают, что и при 40 долларах за баррель котировки чувствуют себя уверенно.