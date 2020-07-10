Оборот наличных в России возвращается на докризисные уровни, по-прежнему остается тенденция к сокращению объемов в розничной торговле, говорится в сообщении Ассоциации банков России (АБР) по итогам заседания комитета по наличному денежному обращению.

«Представители банков подтвердили, что предпринятые регулятором и кредитными организациями меры позволили обеспечить в полном объеме спрос на наличные и их обработку. По их информации, оборот наличных возвращается к показателям до пандемии, при этом сохраняется тенденция снижения объемов в рознице», — отмечается в сообщении.

Председатель комитета Валерий Чулков, слова которого приводятся в пресс-релизе, отметил, что в связи с пандемией коронавируса в перспективе все более актуальным становится использование устройств самообслуживания: автоматических депозитных модулей, киосков самоинкассации, касс самообслуживания.