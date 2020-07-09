Пандемия COVID-19 и обусловленные ею ограничительные меры дадут банковскому сектору дополнительный стимул для повышения уровня использования клиентами инновационных финансовых технологий, что ускорит процесс цифровой трансформации российских банков. Об этом говорится в тематическом обзоре рейтингового агентства S&P.

«Вместе с тем мы полагаем, что преимущества, связанные с цифровой трансформацией, будут сопровождаться новыми рисками», — пишут аналитики.

Так, быстрое изменение модели лояльности клиентов приведет к большей фрагментированности банковских услуг. Цифровизация и инновации упрощают доступ клиентов к информации о различных банковских услугах и условиях их предоставления, что вместе с системой удаленной идентификации делает для них переход из одного банка в другой значительно легче. «Клиенты будут предпочитать получение услуг не в одном банке, а сразу в нескольких финансовых организациях, варьируя их в зависимости от видов операций и услуг и с легкостью переходя из одного банка в другой», — прогнозируют в S&P.

Также увеличились риски технологических или инфраструктурных сбоев, что вынуждает банки продолжать инвестировать значительные средства в развитие информационных технологий, системы защиты данных и инфраструктуру.

В числе прочего в обзоре говорится, что, по подсчетам экспертов, средняя доля затрат, связанных с развитием информационных технологий, в структуре операционных расходов банков может вырасти до 15—17% в ближайшие три года с 8—10% (оценка) в настоящее время, тогда как позитивные результаты, полученные за счет повышения эффективности, будут реализованы лишь в долгосрочной перспективе.

В S&P предупреждают, что регулирование защиты персональных данных и практика такой защиты в России все еще недостаточно развиты, что повышает уровень преступлений в цифровой сфере и создает угрозы для безопасности данных. Это требует от банков значительного совершенствования системы управления данными и их защиты, а также соответствующего обучения клиентов. Данные о клиентах стали самым ценным активом для финансового сектора, а утрата данных или нарушение их безопасности представляет собой высокий репутационный и коммерческий риск для банков.

Также аналитики полагают, что усиление конкуренции со стороны сектора финансовых технологий сопряжено с увеличением риска для банков в некоторых нишевых сегментах бизнеса. «Например, в последнее время мы отмечали значительное усиление конкуренции со стороны сектора финансовых технологий и небанковских финансовых организаций в сегментах проведения платежей и предоставления брокерских услуг», — указано в обзоре.

«Мы полагаем, что разрыв между «лучшими в своей категории» и остальными банками будет быстро увеличиваться, если небольшие игроки не будут активно инвестировать в цифровую трансформацию. В частности, насколько мы понимаем, Сбербанк , банк ВТБ и Тинькофф Банк активно развивают и внедряют системы программного интерфейса приложений (application programming interface — API), что позволит им плавно вводить дополнительные функциональности на своих банковских платформах и интегрировать решения различных партнерских организаций, и это увеличивает их преимущества по сравнению с небольшими финансовыми организациями», — пишут эксперты.

S&P считает, что российские банки имеют хорошие возможности для управления рисками, возникающими в связи с цифровой трансформацией. Банки начали адаптироваться к быстро меняющейся финансовой среде еще несколько лет назад, чему во многом способствовали наличие технически грамотных клиентов, высокий и постоянно растущий уровень проникновения мобильной связи и Интернета, а также наличие хорошо развитого сектора информационных технологий. По мнению экспертов, наиболее крупные, а также небольшие, но занимающие прочное положение на рынке финансовые организации в России будут менее подвержены рискам, обусловленным цифровой трансформацией, чем такие же банки других стран, несмотря на риски, связанные со сменой предпочтений клиентов. Это обусловлено доступом банков к хорошо развитому сектору информационных технологий; тем, что эти банки раньше других финансовых организаций или быстрее, чем они, начали инвестировать в цифровую трансформацию; жесткими требованиями регулирования в банковском секторе и тем фактом, что крупнейшие банки, контролируемые государством, создают барьеры для входа на рынок, защищая таким образом свои бизнес-позиции от появления на рынке новых игроков, предлагающих принципиально новые модели.



В S&P делают оговорку, что небольшим финансовым организациям, возможно, придется вести бизнес в менее привлекательных сегментах и испытывать давление вследствие усиления конкуренции.