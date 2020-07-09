Финансово грамотный человек — это активный пользователь финансовых услуг, вовлеченный в экономическую и хозяйственную деятельность, семьянин с одним-двумя детьми, говорится в сообщении аналитического центра НАФИ. Согласно исследованию центра, составившего портрет финансово грамотного человека, уровень финансовой грамотности россиян в 2019 году вырос и составил 12,37 балла по шкале от одного до 21 (в 2018-м — 12,12 балла).

Так, пользование сберегательными и страховыми продуктами является признаком высокого уровня финансовой грамотности. К нему также относится использование в повседневной жизни современных платежных инструментов и дистанционных каналов банковского обслуживания (ДБО). За год россияне стали чаще расплачиваться безналичными способами: 29% населения в повседневной жизни предпочитают безналичную оплату, оплату наличными — 38%. Заемщики микрофинансовых организаций (МФО) и ломбардов, а также люди, совсем не пользующиеся финансовыми продуктами, отличаются низким уровнем финансовой грамотности.

Женщины в целом более финансово грамотны, чем мужчины (значения индекса финансовой грамотности у женщин — 12,46 балла, у мужчин — 12,27 балла). После 40 лет превосходство женщин становится явно выраженным, что связано с большей вовлеченностью женщин в финансовую деятельность своих домохозяйств. Мужчины лучше женщин понимают базовые свойства финансовых продуктов, инфляции, взаимосвязи риска и доходности. Финансовая грамотность выше всего в полных семьях с одним-двумя несовершеннолетними детьми. В семьях с тремя и более детьми, а также неполных семьях финансовая грамотность существенно ниже. Также уровень финансовой грамотности выше среднего показателя по стране у работающих граждан среднего возраста, такой же высокий показатель имеют работающие пенсионеры. У неработающих пенсионеров уровень ниже среднего по стране.

Участвуя в исследовании треть респондентов (34%) не смогли правильно указать связь между высокой доходностью и высоким риском денежных вложений. Каждый третий владелец банковской карты (31%) сталкивался с попытками мошенничества, 4% владельцев карт признались, что понесли финансовые потери в результате мошеннических действий.

В случае потери основного источника дохода 42% россиян смогут оплачивать все необходимые расходы — без займов у близких и оформления кредитов — не более одного месяца. В среднем при потере работы накоплений россиян хватит на 63 дня. У жителей Москвы и Санкт-Петербурга накоплений при потере работы в среднем хватит на 83 дня. Столкнувшись с финансовыми трудностями, россияне чаще замечают взаимосвязь между денежными проблемами и недостаточной информированностью в сфере финансов — 43% заинтересованы в получении новых знаний в сфере финансов. Самая востребованная тема — способы защиты от мошенничества. Женщины проявляют интерес к финансовым темам чаще мужчин и больше открыты к учебе: повысить свою информированность в сфере финансов хотели бы 45% женщин и 39% мужчин.