К главе МВД Владимиру Колокольцеву и министру транспорта Евгению Дитриху обратились вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов с предложением ввести электронные версии водительских прав и свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС).

«В век цифровизации и новых информационных технологий открываются широкие возможности для обеспечения удобства идентификации комплекта различных документов. Предлагаем рассмотреть возможность внедрения электронной версии свидетельства о регистрации транспортного средства наряду с традиционной бумажной версией. Кроме того, аналогичный электронный формат можно предусмотреть и для водительского удостоверения», — говорится в обращениях.

Также Лебедев и Нилов считают целесообразным наносить на электронные версии документов «специальный идентифицирующий знак — QR-код, штрихкод либо иной буквенно-цифровой код, позволяющий сотрудникам дорожной полиции оперативно получить полные сведения как о транспортном средстве, так и о водителе, предъявляющем этот документ в электронном виде».