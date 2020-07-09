Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента. Законопроект был подготовлен правительством во исполнение поручений президента РФ по итогам его встречи с женщинами-предпринимателями 7 марта 2018 года.

Речь идет об отказе кредитной организации от заключения или расторжения договора банковского счета (вклада) и об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом при подозрении, что операция совершается в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма. Это нововведение коснется как граждан, так и бизнеса.

Кредитная организация должна будет в срок не позднее пяти рабочих дней с момента отказа представить клиенту информацию о времени и причинах принятия такого решения.

Отказ от обслуживания будет возможен только в том случае, если при проведении проверки возникает обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.