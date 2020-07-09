Число посетителей торговых центров в конце июня — начале июля 2020 года не вернулось к докарантинным показателям ни в одном из крупных городов России, пишут «Известия» , ссылаясь на исследование компании «Эвотор». Наиболее активно покупательский трафик восстанавливается в Севастополе, Ижевске и Тюмени. Число посетителей торговых центров Севастополя начало расти сразу после майских праздников на фоне снятия ограничений, а к концу июня показатель достиг 84% от докарантинного уровня. В Ижевске запрет на работу ТЦ был упразднен с 9 июня, трафик в местных моллах вырос до 87%. В Тюмени торговые центры заработали только в конце июня, но количество посетителей уже восстановилось на 94%.

В ТЦ Ульяновска магазины открылись еще в апреле, трафик рос постепенно и на начало июля составил 82%. В ряде крупных городов посещаемость торговых центров установилась в промежутке от 70% до 80% от докарантинного уровня: во Владивостоке она достигла 78%, в Краснодаре — 77%, в Перми — 76%, в Уфе и Омске ― 75%, а в Иркутске — 74%. В Ростове-на-Дону трафик составил 73%, а в Самаре — 67% от показателей до пандемии.

В некоторых регионах пик активности посетителей пришелся на 1 июля, отметили в «Эвоторе». Даже с учетом этого ни в одном из субъектов России докризисных показателей посещаемости достигнуть не удалось. Также на трафик ТЦ в ряде регионов негативно влияют ограничительные меры, которые сохраняются и сегодня, сообщили в «Эвоторе». В Казани посещаемость торговых центров на прошлой неделе составила лишь 28% от средних значений до пандемии, в Санкт-Петербурге — 34%, в Екатеринбурге — 36%, а в Красноярске и Иваново — 38%. В Новосибирске этот показатель достиг 54%, в Челябинске — 61%, в Воронеже — 45%, а в Нижнем Новгороде — 42%. В Москве в первую неделю работы непродовольственной розницы трафик в столичных магазинах не достиг и половины от докарантинных показателей, к началу июля он вырос до 70%. По данным консалтинговой компании «Магазин магазинов», в наиболее популярных торговых центрах Москвы трафик восстановился на 60—80%.

В «Эвоторе» сдержанную потребительскую активность в торговых центрах по России объяснили ужесточением мер безопасности и снижением покупательской способности населения. Кроме того, зачастую из-за ограничительных мер часть объектов в ТЦ не работает, например развлекательные зоны, фитнес-центры, салоны красоты и фудкорты. Восстановление трафика в моллах также тормозит отсутствие туристического потока, добавили в «Эвоторе». На сокращение потока покупателей в магазинах влияет и новая привычка россиян заказывать товары онлайн.

По мнению экспертов, в среднем по году торговые центры потеряют более 20% выручки и покажут убыток вместо прибыли.