Арбитражный суд Москвы отклонил заявление банка «Кредитинвест» о признании незаконным приказа Центрального банка РФ об отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности, говорится в материалах суда.



Регулятор 15 ноября 2019 года отозвал у этой кредитной организации лицензию.

По информации ЦБ, банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Также регулятор сообщил, что банк «Кредитинвест» проводил сомнительные трансграничные операции.

Инспекционная проверка деятельности «Кредитинвеста» выявила многочисленные нарушения требований нормативных актов Банка России в области порядка ведения кассовых операций, а также обеспечения информационной безопасности, отметил ЦБ.

Арбитражный суд Дагестана 16 января по заявлению ЦБ ликвидировал банк «Кредитинвест» .