Сбербанк планирует подключить все платежные системы к новому сервису SberPay в III — начале IV квартала 2020 года, сообщила заместитель председателя правления Сбербанка Светлана Кирсанова во время онлайн-конференции. На первом этапе для офлайн-оплаты доступны только карты Visa.

«Мы планируем подключить все платежные системы и сделаем это точно в рамках третьего квартала, максимум — начало четвертого квартала. В ближайший квартал будут добавлены все платежные системы, и у клиента не будет никакой разницы ни по одному из платежных средств», — сообщила Кирсанова.

Ранее сегодня, 9 июля, Сбербанк объявил о запуске новой системе платежных сервисов SberPay. Она позволяет оплачивать покупки как онлайн (на сайтах и в приложении), так и офлайн (в торговых точках, оснащенных POS-терминалами Сбербанка, принимающими бесконтактную оплату).