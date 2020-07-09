Сбербанк представил масштабное обновление мобильного приложения. В «Сбербанке Онлайн» появились функции расчета кредитного потенциала клиента и оплаты c помощью персонального QR-кода, а также специальные предложения от партнеров банка, темная тема и настраиваемые сторис на главном экране приложения.

«Традиционно именно торговая точка имеет QR-код, который клиент обычно сканирует своей камерой… теперь любое физическое лицо прямо в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» может сгенерировать свой собственный QR-код и предъявлять торговой точке его для того, чтобы оплатить товар», — рассказала журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Светлана Кирсанова. Она уточнила, что каждую трансакцию и сумму клиент будет подтверждать.

По словам представителя банка, возможность приема таких QR-кодов реализована совместно с компанией «Эвотор». Функция уже доступна для пользователей iOS и Android.

Кроме того, на главном экране появилась функция расчета кредитного потенциала. По словам Кирсановой, клиент может заранее узнать, по какому конкретно продукту и какая кредитная линия ему предодобрены.

Сбербанк также добавил на главный экран специальные приложения от партнеров из экосистемы банка и раздел о защите от мошенничества, где будут публиковаться тесты и статьи о безопасности.

Вместе с обновлением Сбербанк запустил систему платежных сервисов SberPay. Она позволяет оплачивать покупки как онлайн (на сайтах и в приложении), так и офлайн (в торговых точках, оснащенных POS-терминалами Сбербанка, принимающими бесконтактную оплату).