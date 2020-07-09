Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay. Об этом банк объявил в четверг.

«SberPay позволяет оплачивать покупки как онлайн (на сайтах и в приложении), так и офлайн (в торговых точках, оснащенных POS-терминалами Сбербанка, принимающими бесконтактную оплату). Для этого достаточно иметь мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», — поясняется в сообщении финучреждения.

При оплате покупок онлайн через SberPay можно выбрать любую из имеющихся карт для оплаты. Остаток по карте будет виден сразу, а не тогда, когда операция уже отменилась из-за недостатка средств на счете, подчеркивают в банке. При этом вводить данные карты на сайтах интернет-магазинов и платежных сервисов и ждать СМС-подтверждения не нужно — данные остаются в защищенной системе Сбербанка.

Владельцы бизнеса, которым платят онлайн через SberPay, смогут отправлять push-уведомления на оплату: клиент может позвонить в кол-центр, чтобы приобрести конкретный товар, а продавец вышлет на номер его телефона push-уведомление со ссылкой, которая откроет приложение «Сбербанк Онлайн», после чего можно будет совершить покупку.

Если продавец уже пользуется интернет-эквайрингом Сбербанка, SberPay будет подключен автоматически.

Сервис офлайн-оплаты доступен владельцам любых Android-смартфонов с поддержкой NFC (в том числе флагманских моделей смартфонов Huawei и Honor, владельцы которых ограничены в платежных сервисах, подчеркивают в банке). На первом этапе для офлайн-оплаты доступны карты Visa; в ближайшее время будут добавлены и карты других платежных систем.

При оплате покупок офлайн через SberPay иметь при себе карту не нужно. Также не потребуется установка дополнительных приложений в смартфон: в банке поясняют, что «в «Сбербанке Онлайн» все уже есть».

Для частных лиц услуга SberPay бесплатна. Для бизнеса тарифы за использование онлайн-оплаты SberPay не отличаются от тарифов на обычный эквайринг и зависят от сферы деятельности, объемов бизнеса и других факторов.

В Сбербанке рассчитывают, что для бизнеса при приеме как онлайн-, так и офлайн-платежей через SberPay повысится конверсия заказов в покупки. Так, пилотный проект показал рост количества завершенных покупок в онлайн-режиме на 6%.

«Главное, вокруг чего строятся все наши действия, — это ежедневные задачи и интересы каждого клиента. Поэтому любой наш сервис должен быть простым, чтобы не нужно было разбираться в сложных инструкциях, удобным и вызывать приятные эмоции, а главное — безопасным. Россия уже входит в число стран — лидеров бесконтактных платежей, и, я уверен, SberPay поможет усилить эти позиции», — комментирует запуск нового сервиса президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.



По словам заместителя председателя правления, руководителя блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светланы Кирсановой, «запуск SberPay — важный шаг в реализации системы безопасных интуитивных платежей» для клиентов. «Верю, что SberPay не только создаст новый клиентский опыт для миллионов россиян, но и кардинально изменит рынок эквайринга и безналичных платежей в стране», — заключила она.