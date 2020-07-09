Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:01 мск понизился на 17 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро снизился на 2 копейки, следует из данных на сайте биржи. В 10:12 мск курс доллара составил 70,94 рубля (минус 17 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 4 копейки и составил 80,55 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в четверг с утра рублю будет комфортно. По его словам, если у покупателей получится с открытия пройти 71 рубль, то пара доллар/рубль вернется к отметке 70,56 рубля.

«Пара доллар/рубль в начале сессии перейдет в боковое движение чуть выше 71 рубля. В ходе торгов, в случае ухудшения внешней конъюнктуры, в частности возвращения ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон 41—43 доллара за баррель, американская валюта может предпринять попытку отыграть часть потерь, понесенных в предыдущие дни. Однако в рамках четверга мы ожидаем сохранения долларом позиций в нижней половине диапазона 70—75 рублей», — пояснял главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.