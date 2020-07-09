Президент России Владимир Путин потребовал от правительства оказать регионам дополнительную помощь в размере 100 млрд рублей. Как говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в четверг на сайте Кремля, доклад о выполнении нужно предоставить до 1 августа.

«Оказать бюджетам субъектов Российской Федерации дополнительную финансовую поддержку в размере 100 млрд рублей (в дополнение к выделенным из федерального бюджета бюджетным ассигнованиям в размере 200 млрд рублей) для обеспечения их сбалансированности, исходя при этом из необходимости поощрения субъектов Российской Федерации с высокими темпами роста расходов инвестиционного характера, а также из необходимости приоритетной компенсации расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и недополученных ими доходов в связи с принятием решений на федеральном уровне», — говорится в документе.

Также, отмечает ТАСС, Кабинету министров следует «предусмотреть увеличение на 100 млрд рублей объемов выдаваемых Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» гарантий в целях обеспечения кредитов, предоставленных организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и социально ориентированным некоммерческим организациям на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, возобновления деятельности».