Президент России Владимир Путин поручил реализовать к IV кварталу 2021 года меры по восстановлению численности работающих россиян до уровня 2019 года. Поручение, данное правительству РФ по итогам обращения к гражданам 23 июня, опубликовано на сайте Кремля .

«Правительству Российской Федерации: <...> обеспечить реализацию мер, направленных на восстановление (до уровня 2019 года) численности занятого населения к IV кварталу 2021 года», — говорится в сообщении.

Доклад по данному поручению необходимо предоставить до 1 сентября 2020 года, далее докладывать ежеквартально.