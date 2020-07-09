Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении поправки в закон «О потребительском кредите (займе)». Об этом сообщили в нижней палате российского парламента.

Как поясняется, в случае окончательного принятия закона банки больше не смогут включать в кредитный договор пункт об обязательном наличии на счете, с которого погашается долг, неснижаемого остатка. Счет можно будет почти весь месяц держать пустым и пополнить только накануне того дня, когда банк должен списать очередной платеж.

Кроме того, документом предусматривается, что банки не смогут навязывать никакие дополнительные услуги и единовременную оплату страховых платежей на весь срок кредитования.



Предложено также уточнить расчет предельного размера неустойки за неисполнение заемщиком обязательств по возврату кредита. Такая неустойка не сможет превышать 20% от суммы просроченной задолженности.

