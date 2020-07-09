Оператор платежных терминалов Comepay прекратил существование, его ключевая структура — ООО «Кампэй» — признана банкротом по иску Альфа-Банка, который хочет взыскать с компании или ее учредителей около 327 млн рублей, пишет «Коммерсант» . В материалах дела говорится, что Comepay в 2016 году получил от банка гарантии с лимитом до 400 млн рублей, однако перестал выполнять обязательства по ним перед сотовыми операторами, в пользу которых принимал платежи через терминалы: «МегаФоном» (218 млн рублей), «ВымпелКомом» (146 млн рублей) и «МТС» (30 млн рублей). Конкурсный управляющий пришел к выводу, что у должника отсутствует имущество, достаточное для погашения требований кредиторов.

В Альфа-Банке сообщили, что собственник Comepay покинул страну и не был готов отвечать по обязательствам компании. Источник издания, знакомый с ходом банкротства, говорит, что речь идет о председателе совета директоров ликвидированного в 2017 году Финарс-Банка Дмитрии Цацхине. Comepay и банк были связаны и на уровне менеджмента: гендиректором Comepay ранее был Игорь Лабазов, а его заместителем — Дмитрий Котиков, оба — члены совета директоров банка. Лабазов заявил, что около полутора лет не работает в Comepay, отметив, что управлял компанией в основном ее учредитель.

По мнению юристов, единственным шансом кредиторов вернуть средства станет взыскание их с бенефициаров компании — учредителя Comepay. Банкротство Comepay — некогда крупнейшего оператора платежных терминалов — стало ожидаемым. Сейчас терминалы — это скорее инфраструктура для бизнеса, а не основной источник доходов, считают эксперты. По их словам, в Comepay не смогли придумать продукт, который помогал бы развиваться бизнесу, в дополнение к терминалам, и поэтому компании пришлось уйти с рынка.