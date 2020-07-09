Банк России установил официальные курсы валют на 10 июля.

Курс доллара снизился на 35,79 копейки, составив 70,88 рубля (71,2379 рубля на 9 июля). Курс евро увеличен на 0,7 копейки, до 80,4134 рубля (80,4062 рубля на 9 июля).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 12:55 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 70,86 рубля (минус 25 копеек к уровню закрытия торгов среды), курс евро — 80,3 рубля (минус 29 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 70,7—71,08 рубля за доллар и 80,12—80,68 рубля за евро.