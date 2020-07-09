В Москве на днях стартует очередной этап снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Он подчеркнул, что «после нескольких месяцев режима самоизоляции Москва постепенно вернулась к обычному ритму жизни». «Жизнь доказала, что ситуация оставалась управляемой… Новых вспышек заболеваемости COVID-19 не произошло. Пандемия продолжает отступать», — отметил мэр, уточнив, что по сравнению с максимальными уровнями начала мая количество выявляемых случаев заражения сократилось примерно в 10,7 раза.

«Принимая во внимание эти позитивные тенденции и с учетом рекомендаций санитарных врачей, я принял решение продолжить отмену ограничений», — написал Собянин.

Так, с 13 июля отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений. Студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники — сдавать экзамены в очной форме. Выбор формы проведения испытаний остается за Минобрнауки России и администрациями вузов. Отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых. В обычный режим работы возвращаются общеобразовательные школы и колледжи. До начала августа в школах будет проходить ЕГЭ. Полноценный учебный год планируется начать, как обычно, 1 сентября.

Снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Возобновляют работу секции и кружки, дискотеки и т. д., но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок.

Пока сохраняется запрет на проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, поскольку в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования. По этой же причине пока не возобновляется проведение публичных мероприятий.

Также со следующей недели могут вновь открыть свои двери детские лагеря и детские развлекательные центры.

С понедельника снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и в иных видах деятельности, за исключением санитарных требований. Администрации предприятий и организаций могут самостоятельно решать вопрос о том, сохранять ли дистанционный режим работы или возвращать сотрудников в офисы.

При нахождении на улицах гражданам рекомендуется использовать маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания, при этом обязательный масочный режим на улицах будет отменен.

«По-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах», — подчеркнул Собянин.

Также сохраняются требования по соблюдению социального дистанцирования.

С 1 августа разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов с числом посадочных мест не более 3 тыс. при условии заполнения зрительного зала не более чем на 50%. Число зрителей спортивных соревнований со следующего месяца может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.

Также возобновляют работу кружки и секции программы «Московское долголетие», но при условии проведения занятий только на открытом воздухе.

«Все вновь открываемые организации должны соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором», — напоминает Собянин. «Сроки отмены сохраняющихся ограничений будут объявлены, как только мы убедимся, что никаких изменений к худшему не происходит, а заболеваемость COVID-19 продолжает идти на спад», — пообещал он.



Также мэр предупредил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации возобновление работы отдельных объектов может быть перенесено на более поздний срок.