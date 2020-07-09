Падение мировой экономики может превысить 5%, если случится вторая волна пандемии коронавируса, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью «Комсомольской правде» .

«Падение мировой экономики может быть уже не 5%, а выше. И падение нашей экономики тоже будет больше. Но если с пандемией удастся справиться, а мы на это рассчитываем и активно для этого работаем, тогда восстановительный рост может быть достаточно быстрым. Потому что объективно причин для того, чтобы мировая экономика и российская были в кризисе, помимо тех причин, что я назвал, практически нет», — сказал Медведев, отвечая на вопрос, что может произойти с экономикой в случае второй волны пандемии.

По его словам, сейчас ситуация в мировой экономике хуже, чем была в прошлом году: падение цен на энергоносители и пандемия привели к серьезным последствиям и наступила рецессия. «То же самое происходит и с российской экономикой, потому что мы не находимся за «железным занавесом»