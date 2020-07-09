Если человек находится в удаленной системе трудовых отношений, то и неделя может быть короче, сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью «Комсомольской правде» . По его словам, четырехдневка соприкасается с работой на «удаленке».

«Если человек находится в «удаленной» системе трудовых отношений, то и неделя может быть короче. Переход к гибкому графику рабочей недели, четырехдневной или какой-то иной, очевидно, не за горами. Но нужно к этому подготовиться и создать правильное трудовое законодательство», — сказал Медведев, отметив, что «удаленка» не должна быть единственным вариантом трудовых отношений.

«Сейчас очень важно отрегулировать в Трудовом кодексе вопросы, связанные с удаленной занятостью. Получается так, что человек, находясь на «удаленке», может использоваться работодателем чуть ли не круглые сутки. У человека должно быть время и для отдыха, и для семейных дел, а за сверхурочную работу нужно платить», — отметил зампред Совета безопасности.