Госдума приняла в третьем чтении закон об организации системы электронного документооборота между участниками системы tax free, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Документ позволяет магазинам в целях компенсации НДС формировать чек в электронной форме при продаже товаров иностранному гражданину в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей. При этом предусмотрена возможность организации электронного документооборота между всеми участниками системы tax free. Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через месяц после официальной публикации.

Внедрение современных информационных технологий позволит поднять на новый уровень систему tax free в России, что соответствует интересам иностранных граждан, которые покупают товары в России, и интересам организаций розничной торговли, которым необходимы документы для подтверждения права на вычет сумм НДС.

Технология информационного взаимодействия участников tax free будет определена в подзаконных актах.