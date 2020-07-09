Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий переход в программу выгодной ипотеки с использованием материнского капитала, говорится в сообщении нижней палаты парламента. Документ был инициирован вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. Проектом закона устанавливается механизм защиты интересов детей по наделению их долями в собственности при окончательном погашении кредита родителями, а также механизм защиты интересов добросовестных покупателей квартир, приобретаемых у граждан, которые использовали маткапитал при погашении ипотеки.

Так, проект предусматривает, что жилье, приобретенное с использованием средств маткапитала, оформляется в собственность родителей и детей с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после полной выплаты задолженности по кредиту, средства которого были направлены полностью или частично на приобретение жилого помещения или на погашение ранее полученного кредита на приобретение этого жилого помещения, и погашения регистрационной записи об ипотеке этого жилья.

В случае предоставления кредита или займа на полное погашение ранее выданного кредита или займа, согласие предшествующего залогодержателя на регистрацию ипотеки в обеспечение кредита или займа, предоставленного на погашение ранее выданного кредита или займа, не требуется.

«Согласие органов опеки и попечительства на передачу в ипотеку жилого помещения, в котором проживают члены семьи собственника такого жилого помещения, в том числе находящиеся под опекой или попечительством либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника, кредитору (займодавцу), предоставившему денежные средства на полное погашение ранее полученного кредита или займа с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, денежные средства которого были направлены на приобретение (строительство) такого жилого помещения, находящегося в залоге у предшествующего кредитора, не требуется», — говорится в документе.

«Предлагаемые законопроектом изменения упрощают процесс рефинансирования ипотечных кредитов, в том числе с использованием средств маткапитала; снижают риски новых кредиторов в части оформления обеспечения, что позволяет сразу установить пониженную процентную ставку по кредиту; защищают интересы заемщика и соблюдают интересы ребенка по наделению его долей в собственности при окончательном погашении кредита», — подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.