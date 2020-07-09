Наибольший интерес к льготной ипотеке под 6,5% годовых показали жители крупных региональных центров с активным жилищным строительством, сообщили эксперты порталу «Будущее России. Национальные проекты».



Программа в основном ориентирована на крупные агломерации, то есть на 10—12 регионов России, считает руководитель комитета по строительству «Опоры России» Дмитрий Котровский. Особенно популярной эта мера поддержки стала у покупателей квартир в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае и Тюменской области, сообщили в свою очередь в «ДОМ.РФ».

По данным ВТБ, наименьший интерес к ипотеке под 6,5% демонстрируют жители Кабардино-Балкарской Республики, Сахалинской области, Республики Бурятия, Забайкальского края и Республики Саха (Якутия). Низкий спрос в последних четырех регионах в банке связывают с действующей на их территории программой дальневосточной ипотеки, которая выдается всего лишь под 2% годовых.

Проще всего найти квартиру, которая подойдет под льготные условия, в Краснодаре, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре и Омске. В этих городах потенциально более 80% квартир в новостройках можно будет оформить по кредиту со ставкой 6,5%, даже если у покупателя будет на руках только минимальный первоначальный взнос в 20%, сообщил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. Больше времени на поиск жилья придется потратить покупателям в Екатеринбурге и Казани, а также желающим приобрести квартиру в старых границах Москвы: доля квартир, подходящих под льготные условия, здесь колеблется от 27% до 36%.

Правительство РФ 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса.



Первоначально по программе можно было взять ипотечный кредит до 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 3 млн рублей в остальных регионах с первоначальным взносом не менее 20%. Однако 23 июня президент России Владимир Путин предложил увеличить максимальную сумму кредита по программе с 8 млн до 12 млн и с 3 млн до 6 млн рублей соответственно. Обратиться за кредитом можно до 1 ноября 2020 года.