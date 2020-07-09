Количество семей, которые получили ипотеку на покупку жилья в новостройках, может вырасти в России в 2020 году в два раза по сравнению с 2019 годом, сообщил заместитель генерального директора «ДОМ.РФ» Денис Филиппов.

«В прошлом году более 1 миллиона семей получили ипотечные жилищные кредиты. В этом году тоже более 1 миллиона семей мы ожидаем, что получат ипотечные жилищные кредиты. Если говорить о прошлом годе, то из общего объема чуть больше 300 тысяч семей получили [ипотеку] на первичном рынке. В этом году мы ожидаем порядка 600 тысяч семей, которые получат ипотеку на первичном рынке», — сказал Филиппов в интервью на портале «Твой Дальний Восток».

По его словам, приобретение жилья в новостройках стимулируется субсидированием ипотеки до 6,5% годовых, а также программой «Дальневосточная ипотека» по ставке 2% годовых для жителей Дальнего Востока. По последним данным, за пять месяцев 2020 года получено около 35 тыс. заявок по «Дальневосточной ипотеке», из них 20 тыс. заявок одобрено и реализовано, добавил Филиппов.